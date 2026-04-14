Richiedere e rinnovare il passaporto alla posta nuovo servizio attivo in provincia di Messina

Da oggi, in 105 uffici postali della provincia di Messina, è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il nuovo servizio permette ai cittadini di completare le pratiche direttamente presso gli sportelli postali, semplificando l’accesso a questa procedura. La novità riguarda tutte le persone che devono ottenere il documento o devono aggiornarlo, riducendo i tempi e le code presso gli uffici dedicati.

In 105 uffici postali della provincia di Messina è da oggi possibile richiedere e rinnovare il passaporto. All’evento di presentazione, tenutosi stamattina nell’ufficio postale di Furci Siculo, hanno preso parte il sindaco Matteo Francilia, il dirigente del commissariato di Taormina Maurizio.🔗 Leggi su Messinatoday.it 50 French Dialogues for Daily Life | Listen, Repeat, and Speak Naturally In 31 uffici postali della provincia di Pisa si può richiedere e rinnovare il passaportoProvincia di Pisa, 28 marzo 2026 - In trentuno uffici postali della provincia di Pisa è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il passaporto si richiede alle Poste: servizio attivo in 31 uffici della provinciaIl servizio presentato a Cucigliana punta ad andare incontro alle esigenze dei cittadini.