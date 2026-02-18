Farra di Soligo | Casa della Comunità operativa servizi sanitari per 8 comuni grazie al PNRR Punto prelievi già attivo

A Farra di Soligo, la Casa della Comunità è diventata operativa grazie ai fondi del PNRR, offrendo servizi sanitari a otto comuni e già attivando il punto prelievi. La nuova struttura si trova nel quartiere del Piave e mira a semplificare l’accesso alle cure per i residenti, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’organizzazione sanitaria locale.

Farra di Soligo: Una Nuova Casa della Comunità per il Quartier del Piave. Farra di Soligo si prepara ad accogliere un nuovo polo sanitario e amministrativo destinato a migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi per otto comuni del Quartier del Piave. L'apertura del Punto prelievi, già operativo da lunedì 16 febbraio, è il primo passo di un progetto più ampio finanziato con oltre 2 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La nuova Casa della Comunità, in via dei Bert 44, rappresenta una riorganizzazione dei servizi precedentemente distribuiti tra Pieve di Soligo e altri centri limitrofi.