Lago Maggiore Half Marathon domenica la 18ª edizione

Domenica 8 marzo si svolge la diciottesima edizione della Lago Maggiore Half Marathon, una delle competizioni di corsa su strada più attese nella zona. La manifestazione raccoglie ogni anno numerosi partecipanti che si sfidano lungo le strade che costeggiano il Lago Maggiore, offrendo agli appassionati di corsa un evento tradizionale e consolidato. La gara si svolge in un clima di grande entusiasmo tra gli sportivi locali e non solo.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) La gara prenderà il via alle ore 10 dal lungolago di Stresa per concludersi a Verbania, dopo un percorso di 21 chilometri considerato tra i più suggestivi d’Italia per i panorami sul lago e sul golfo Borromeo. L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente partecipata: secondo gli organizzatori sono circa 2.700 gli iscritti provenienti da 58 nazioni, numeri che confermano la crescente popolarità della manifestazione nel panorama podistico internazionale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sport: Roma-Ostia half marathon, domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione, modifiche alla viabilita’Domenica primo marzo si svolgerà la 51ma edizione della Roma-Ostia half marathon, la celebre mezza maratona di 21,097 chilometri.

Half Marathon Montecatini, foto e classifica della settima edizioneMontecatini Terme, 25 gennaio 2026 – Montecatini Terme si è svegliata avvolta da un’atmosfera speciale, quella che solo le grandi giornate di sport...

LAGO MAGGIORE MARATHON 2025 - OFFICIAL VIDEO

Una raccolta di contenuti su Lago Maggiore Half.

Temi più discussi: Record di iscritti per la Lago Maggiore Half Marathon: al via atleti da 58 nazioni; Tutto esaurito per la Lago Maggiore Half Marathon da Stresa a Verbania; Half Marathon del Lago Maggiore – Correre tra lago, natura e borghi; Boom di iscritti alla Lago Maggiore Half Marathon, Paolo Ottone: Mille atleti in più dall’estero.

A Verbania appuntamento con la Lago Maggiore Half Marathon, atleti provenienti da 58 nazioniDomenica 8 marzo, a Verbania, appuntamento con la 18ª edizione della Lago Maggiore Half Marathon, organizzata da Sport Pro Motion. Record di iscritti (raggiunto il tetto di 2800) per l’edizione del ... targatocn.it

Podista si accascia alla Lago Maggiore Marathon: è gravissimoStava correndo la mezza maratona quando si è accasciato a terra per un malore. Un podista cinese 32enne è in gravissime condizioni a Stresa mentre partecipava alla Lago Maggiore Marathon. L'uomo è ... rainews.it

Lago Maggiore Half Marathon 08.03.2026 Ciao a tutti, chiedo per un mio amico che purtroppo non è riuscito a iscriversi in tempo alla 10km competitiva di domenica causa mancanza di un certificato.. Se qualcuno fosse iscritto e sfortunatamente non potesse p - facebook.com facebook