Colture estensive e ornamentali | ai Georgofili un convegno sulle piante

Il 6 maggio, l'Accademia dei Georgofili di Firenze ospiterà un convegno dedicato alle colture estensive, orticole e ornamentali. L'evento si svolgerà dalle 9 e sarà accessibile sia in presenza che online. L'incontro si concentrerà sulla situazione attuale di queste colture e sulle esigenze di innovazione nel settore. La giornata prevede interventi di esperti e approfondimenti specifici nelle diverse aree di interesse.

Firenze, 4 maggio 2026 – All'Accademia dei Georgofili di Firenze arriva il convegno dedicato a 'Colture estensive, orticole e ornamentali: situazione attuale e urgenza innovativa': si svolgerà il 6 maggio, dalle ore 9, nella sede accademica e sarà fruibile anche da remoto. Dopo le due precedenti giornate di studio in cui si è paralto degli aggiornamenti scientifici in vari settori (fotosintesi, genetica, biotecnologie, metodologie digitali), in questa terza iniziativa ci sarà un focus sulle specie 'Made in Italy'. Il programma prevede, dalle ore 9, l'intervento del vice presidente dell'Accademia dei Georgofili Amedeo Alpi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colture estensive e ornamentali: ai Georgofili un convegno sulle piante Notizie correlate Telecamere incastrano ladruncoli: immortalati mentre rubano piante ornamentaliCerignola senza freni: due ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza nell'atto di sradicare ed asportare delle piante... Leggi anche: Laboratorio sulle piante e spettacolo per bambini "Uno sguardo oltre il verde: seminare - crescere - camminare"