Laboratorio sulle piante e spettacolo per bambini Uno sguardo oltre il verde | seminare - crescere - camminare

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, organizzata annualmente dalle Nazioni Unite, Nuova Acropoli Bologna O.d.V. ha promosso un laboratorio dedicato alle piante e uno spettacolo per bambini intitolato

Nuova Acropoli Bologna O.d.V. invita la cittadinanza come ogni anno ad un’iniziativa per celebrare il nostro pianeta, in occasione della Giornata Mondiale della Terra indetta ogni anno dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza nasce con l’obiettivo di riportare l’attenzione sull’ambiente e sulla sua.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Anno record per il verde pubblico: oltre 800 nuove piante e 61mila euro investiti in manutenzioneA Camposampiero nel frattempo sono in fase conclusiva gli interventi di potatura e alleggerimento su numerose alberature in diverse aree del...

Al Teatro Laboratorio in scena spettacolo per bambini e famiglie “Nena”Domenica 8 febbraio alle 16,30 al Teatro Laboratorio di Verona in Lungadige Galtarossa 22a, va in scena “Nena”, spettacolo comico-poetico sui diritti...