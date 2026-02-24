Telecamere incastrano ladruncoli | immortalati mentre rubano piante ornamentali

Le telecamere hanno registrato due ragazzi che rubavano piante ornamentali lungo via Pavoncelli a Cerignola. La causa dell'intervento è stata la presenza di sistemi di videosorveglianza installati nella zona, che hanno catturato le immagini dei ladri mentre sradicavano le piante dai vasi. Le telecamere hanno fornito dettagli chiari sul momento del furto e sull'identità dei responsabili. La polizia sta analizzando le registrazioni per procedere con eventuali verifiche.

Cerignola senza freni: due ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza nell'atto di sradicare ed asportare delle piante ornamentali poste in alcuni grossi vasi posizionati lungo via Pavoncelli. Il fatto è successo alle 22.56 di ieri, lunedì 23 febbraio. Le immagini hanno.