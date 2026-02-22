Colto da malore sul Monte Barro uomo soccorso d' urgenza con l' elicottero

Un escursionista ha avuto un grave malore sul Monte Barro, probabilmente a causa di una crisi di cuore. L'uomo si trovava in una zona difficile da raggiungere, così i soccorritori hanno inviato subito un elicottero. I paramedici sono atterrati vicino al punto in cui si trovava e gli hanno prestato assistenza immediata. Il personale sanitario ha deciso di trasportarlo velocemente in ospedale. La scena si è svolta sotto uno sguardo attento di altri escursionisti presenti.

Intervento d'urgenza sul Monte Barro per soccorre un escursionista colto da malore. L'allarme è scattato alle ore 12.30 di oggi, domenica 22 febbraio, lungo i sentieri di una delle montagne simbolo, e più frequentate, del territorio lecchese. Ancora frammentarie le informazioni a disposizione sull'accaduto. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un equipaggio del Soccorso alpino insieme all'elicottero del 118 decollato da Bergamo. Allertati inoltre i carabinieri. A sentirsi male un uomo di 64enne, raggiunto dai soccorritori in una zona impervia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

