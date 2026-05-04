Coltiviamo l' energia | A Villa del Grumello torna il benessere con le discipline olistiche ed energetiche

Da quicomo.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della bella stagione, il parco di Villa del Grumello si prepara a ospitare nuovamente la rassegna “Coltiviamo l’Energia”. Si tratta di un ciclo di eventi che si svolgono all’aperto, dedicati alle discipline olistiche ed energetiche. L’obiettivo è offrire momenti di rigenerazione e cura di corpo e mente, coinvolgendo partecipanti di diverse età in attività che si svolgono nel verde del parco.

Con l’arrivo della bella stagione, il parco di Villa del Grumello torna a trasformarsi in uno spazio dedicato alla rigenerazione e al benessere con il ritorno dell’attesa rassegna “Coltiviamo l’Energia”, il ciclo di appuntamenti pensato per prendersi cura assieme di corpo e mente attraverso il.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Coltiviamo l’energia al Parco del GrumelloColtiviamo l’energia, è la rassegna dedicata alle discipline energetiche e al potere benefico e rigenerante della natura, che si svolgerà domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio al Parco del Grumello. ilgiorno.it

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