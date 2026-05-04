Coltiviamo l' energia | A Villa del Grumello torna il benessere con le discipline olistiche ed energetiche

Con l’arrivo della bella stagione, il parco di Villa del Grumello si prepara a ospitare nuovamente la rassegna “Coltiviamo l’Energia”. Si tratta di un ciclo di eventi che si svolgono all’aperto, dedicati alle discipline olistiche ed energetiche. L’obiettivo è offrire momenti di rigenerazione e cura di corpo e mente, coinvolgendo partecipanti di diverse età in attività che si svolgono nel verde del parco.

Con l’arrivo della bella stagione, il parco di Villa del Grumello torna a trasformarsi in uno spazio dedicato alla rigenerazione e al benessere con il ritorno dell’attesa rassegna “Coltiviamo l’Energia”, il ciclo di appuntamenti pensato per prendersi cura assieme di corpo e mente attraverso il.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate ‘Coltiviamo il futuro, seminiamo benessere’: si evolve il progetto del Rotary FaenzaIl progetto educativo promosso dal Rotary Club Faenza, in collaborazione con le scuole primarie del territorio e l’Istituto Agrario “Persolino... Leggi anche: Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto Terme Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lago di Como, tutte le domeniche a Villa del Grumello per ricaricare corpo e mente; Como, yoga, meditazione e passeggiate nella meravigliosa villa affacciata su lago. Como, yoga, meditazione e passeggiate nella meravigliosa villa affacciata su lagoCon l’arrivo della bella stagione, il parco di Villa del Grumello torna a trasformarsi in uno spazio dedicato alla rigenerazione e al benessere con il ritorno dell’attesa rassegna Coltiviamo l’Energi ... comozero.it Coltiviamo l’energia al Parco del GrumelloColtiviamo l’energia, è la rassegna dedicata alle discipline energetiche e al potere benefico e rigenerante della natura, che si svolgerà domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio al Parco del Grumello. ilgiorno.it Villa d' Este, Villa Erba, Villa del Grumello e Villa Sucota un week end ruggente per gli appassionati di auto storiche. x.com Al Grumello la stagione del benessere riparte! Il primo appuntamento sarà domenica 3 maggio, ore 9:15: Qi Gong per adulti e giochi marziali per bambini a cura di Roberto D’Agostino. Partecipazione con prenotazione obbligatoria: https://www.villadelgrumello - facebook.com facebook