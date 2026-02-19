‘Coltiviamo il futuro seminiamo benessere’ | si evolve il progetto del Rotary Faenza

Il Rotary Club Faenza ha annunciato che il suo progetto educativo, nato per coinvolgere le scuole primarie e l’Istituto Agrario “Persolino Strocchi”, cambia nome e si amplia. La causa è il desiderio di rafforzare l’attenzione alla sostenibilità e alla formazione ambientale tra i giovani. Ora, con il nuovo nome “Coltiviamo il futuro, seminiAMO benessere”, il progetto mira a coinvolgere più studenti in attività pratiche di orticoltura e educazione alimentare. L’obiettivo è far crescere consapevolezza e responsabilità tra i ragazzi. La prima attività si svolgerà già la prossima settimana.

Il progetto educativo promosso dal Rotary Club Faenza, in collaborazione con le scuole primarie del territorio e l'Istituto Agrario "Persolino Strocchi", cresce ampliando i propri orizzonti, cambiando così denominazione in "Coltiviamo il futuro, seminiAMO benessere". La nuova identità del percorso, presentata nella Sala Bigari della Residenza Comunale, sancisce l'evoluzione di un programma che oggi abbraccia il benessere a tutto tondo, unendo alla cura della terra un'educazione alla salute alimentare e di protezione dell'ecosistema. L'edizione 2026, la terza in ordine di tempo, mette al centro il concetto di 'orto terapeutico' come strumento pedagogico per i 575 alunni coinvolti, distribuiti su 27 classi, con un'attenzione particolare agli 82 studenti con disabilità o DSA che possono godere del contatto diretto con la natura offrendo loro stimoli sensoriali e favorisce la riduzione dello stress, permettendo a ogni bambino di trovare il proprio ritmo personale.