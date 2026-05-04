Colloqui di lavoro per 250 nuove assunzioni l' appuntamento in Abruzzo

Il centro per l’impiego di Giulianova organizza una giornata di colloqui di lavoro giovedì 14 maggio, dedicata a 250 nuove assunzioni. L’evento è rivolto a giovani e lavoratori e lavoratrici residenti in Abruzzo, offrendo l’opportunità di partecipare a incontri con i potenziali datori di lavoro. La giornata si svolgerà in una sede ancora da definire e sarà aperta a tutti coloro che cercano un’occupazione nella regione.

Una giornata di reclutamento davvero speciale, aperta a tutti i giovani, lavoratori e lavoratrici abruzzesi, quella prevista dal centro per l’impiego di Giulianova per l’intera giornata di giovedì 14 maggio. Lo scopo è quello di reperire 250 figure professionali nel campo della logistica di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Decreto lavoro 2026: incentivi alle assunzioni e nuove misure per rilanciare l’occupazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Obiettivo: più lavoro stabile e contratti di qualità Il nuovo decreto lavoro approvato dal governo punta a un traguardo... Enel, 1000 nuove assunzioni nel 2026: raggiunto accordo con i sindacati in E-Distribuzione sull’orario di lavoroRoma, 15 aprile 2026 – Mille nuove assunzioni nel 2026, nuovo orario di lavoro e incremento delle indennità: Enel ed e-Distribuzione hanno raggiunto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Assessment Training Lab: il laboratorio dell’Alma Mater che prepara ai colloqui di lavoro — Italiano; Assistente personale cercasi: per le candidate inizia l’incubo; Borgomanero, 500 colloqui in 3 ore: il successo del primo Career day all'istituto Da Vinci; Cercare lavoro oggi non è più questione di fortuna: ecco gli strumenti gratuiti che quasi nessuno usa per riuscirci davvero. Lavoro: a Giulianova colloqui di lavoro per 250 nuove assunzioniUn recruiting day davvero speciale, aperto a tutti i giovani, lavoratori e lavoratrici abruzzesi, quello previsto dal Centro per l’impiego di Giulianova per l’intera giornata di giovedì 14 maggio. L’o ... regione.abruzzo.it Fare domande furbette ai colloqui è inutile, ecco le proveI rompicapo nei colloqui di lavoro non servono a niente. È la conclusione che si può trarre da migliaia di interviste condotta dalla Google stessa, che pure fu l’azienda che introdusse questo nuovo ... tomshw.it Lavoro, a Giulianova colloqui di lavoro per 250 nuove assunzioni - facebook.com facebook #ServizioCivileUniversale: i colloqui di selezione si terranno lunedì 18 maggio alle ore 15 in presenza presso la sede di Anci Liguria. La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta l'esclusione dalla selezione. Tutti i dettagli anc x.com