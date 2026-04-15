Enel 1000 nuove assunzioni nel 2026 | raggiunto accordo con i sindacati in E-Distribuzione sull’orario di lavoro

Nel 2026, l'azienda annuncia l'assunzione di mille persone. È stato firmato un accordo con i sindacati riguardo alle condizioni di lavoro, in particolare sull'orario. La comunicazione arriva da una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità delle assunzioni. La notizia riguarda un intervento nel settore della distribuzione energetica, che coinvolge direttamente il personale coinvolto nel servizio.

Roma, 15 aprile 2026 – Mille nuove assunzioni nel 2026, nuovo orario di lavoro e incremento delle indennità: Enel ed e-Distribuzione hanno raggiunto un’ipotesi di accordo con le Segreterie nazionali di Filctem CGIL, Flaei CISL e Uiltec UIL in materia di orario di lavoro nella gestione della rete elettrica. L’intesa rappresenta un passo significativo nel percorso di evoluzione del modello operativo delle reti di distribuzione, considerate dal Gruppo un asset strategico per la transizione energetica. Il nuovo accordo si inserisce infatti in un quadro caratterizzato da un piano di investimenti che prevede oltre 26 miliardi di euro nel triennio 2026–2028, di cui il 55% destinato all’Italia, in continuità con gli interventi già realizzati nel biennio 2024–2025.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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