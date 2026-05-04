Colli Albani incontro nato online finisce nel sangue | 25enne accoltellato arrestata una donna

Nella zona di Colli Albani, nella notte tra sabato e domenica, un giovane è stato trovato gravemente ferito dopo un incontro nato online. Gli investigatori hanno ricostruito che la riunione si era svolta in modo improvviso e violento, portando all’accoltellamento del 25enne. Una donna è stata arrestata in relazione all’episodio. La dinamica dell’evento è ancora sotto verifica.

Un appuntamento fissato sul web, poi la violenza improvvisa. È la sequenza ricostruita dagli investigatori dopo quanto accaduto nella zona di Colli Albani, dove un giovane è stato trovato gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica. Il ritrovamento in strada. L’allarme è scattato intorno alle 22:30 tra via Rocca di Papa e largo dei Colli Albani, nel quadrante sud-est della Capitale. Alcuni residenti, allarmati dalle urla provenienti da un cortile condominiale, hanno contattato il numero unico di emergenza. Pochi minuti dopo, una seconda segnalazione: un uomo a terra, in strada, con una profonda ferita al petto. Quando sono arrivati i soccorsi, il 25enne – cittadino del Bangladesh – era in condizioni critiche, disteso in una pozza di sangue.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Colli Albani, incontro nato online finisce nel sangue: 25enne accoltellato, arrestata una donna Notizie correlate Una lite tra fratelli finisce nel sangue, uno dei due muore accoltellatoTRICASE – Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia oggi a Tricase, dove una violenta lite familiare tra due fratelli di nazionalità bengalese è... Leggi anche: Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomo Contenuti di approfondimento Colli Albani, incontro nato online finisce nel sangue: 25enne accoltellato, arrestata una donnaUn appuntamento fissato sul web, poi la violenza improvvisa. È la sequenza ricostruita dagli investigatori dopo quanto accaduto nella zona di Colli ... romadailynews.it L'appuntamento finisce nel sangue: si incontrano sul web, lei lo accoltella dopo una liteL'uomo trovato in una pozza di sangue nella zona di Colli Albani ha riferito inizialmente di essere stato vittima di una rapina ... romatoday.it