ColleMar-athon quanti record Moustapha conquista il podio I partecipanti vicino a tremila

La ColleMarathon si è conclusa con quasi tremila partecipanti, segnando un nuovo record di iscrizioni. Tra i protagonisti, l’atleta Moustapha Boussifi ha conquistato il podio, mentre il percorso si estendeva dal territorio di Terre Roveresche fino al mare di Fano, attraversando Mondavio e San Costanzo. Per quanto riguarda la mezza maratona, il tracciato comprendeva anche Mondolfo. La manifestazione ha coinvolto numerosi runner provenienti da diverse zone.

Oltre all’atleta Moustapha Boussifi ha vinto il territorio. Quello che va da Terre Roveresche al mare di Fano, attraversando Mondavio e San Costanzo e, sul versante mezza maratona, anche Mondolfo. E’ stata un successo in termini di partecipazione la 22ª edizione della maratona internazionale ColleMar-athon, svoltasi ieri, che oltre alla prova regina sulla distanza dei 42,195 chilometri da Barchi a Fano ha proposto anche le misure di 21,0975 (con start da Mondolfo) e 10 km (tutta nel fanese, da Tombaccia al traguardo condiviso dell’Arco di Augusto). Eloquente un numero: 2.900. Tanti sono stati i protagonisti delle tre prove, le ultime due sia nella versione agonistica che amatoriale, o meglio, secondo il cliché della ColleMar-athon, delle “camminate dei valori“.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ColleMar-athon, quanti record. Moustapha conquista il podio. I partecipanti vicino a tremila Notizie correlate ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da recordE’ scattato il countdown per la 22esima maratona internazionale ‘ColleMar-athon’, in programma per domenica. Tommi Della Dora corre ancora: Fano lo ricorda alla ColleMar-athon, tre anni dopoFano (Pesaro e Urbino) venerdì 1 maggio 2026 - A quasi tre anni dalla scomparsa di Tommaso Della Dora, Fano si prepara a ricordarlo correndo e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ColleMar-athon, quanti record. Moustapha conquista il podio. I partecipanti vicino a tremila; ColleMar-haton, record di iscritti: 2.700 con le prove non competitive; ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da record; ‘ColleMar-athon’ a tutta numeri da record. ColleMar-haton, record di iscritti: 2.700 con le prove non competitiveTERRE ROVERESCHE L'ambizione di grandezza della ColleMar-athon è sempre stata orientata sui contenuti, ma non può certo dispiacere, anche a chi non vuole spingersi verso ... corriereadriatico.it ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da recordGli iscritti sfiorano già quota 2.200 e sicuramente tanti altri aderiranno nelle ultime ore alle ‘camminate dei valori’. Scattato il countdown ... msn.com Segnalo ottavo posto di Giorgio Calcaterra alla Collemarathon! A breve c’è la 100km del Passatore, secondo voi come andrà - facebook.com facebook