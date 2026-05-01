‘ColleMar-athon’ a tutta numeri da record

È iniziato il conto alla rovescia per la 22esima edizione della maratona internazionale, che si svolgerà domenica. La manifestazione, nota come ColleMar-athon, si prepara a registrare numeri da record, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni e nazioni. La corsa si terrà lungo un percorso che attraversa varie località, attirando appassionati di corsa e sportivi di livello internazionale.

E’ scattato il countdown per la 22esima maratona internazionale ‘ ColleMar-athon ’, in programma per domenica. Un’edizione che si annuncia con numeri record: considerando sia le prove competitive che quelle prive di classifica, gli iscritti sfiorano già quota 2.200 e sicuramente tanti altri aderiranno nelle ultime ore alle ‘camminate dei valori’ (la ColleMar si identifica da sempre come la ‘maratona dei valori’ per quanto riguarda gli stili di vita, la solidarietà e la promozione del territorio, ndr) sulle stesse distanze delle tre prove competitive. Quando mancano due giorni allo start, gli iscritti alla gara regina sui 42,195 chilometri da...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da record Notizie correlate Numeri da record per Popsophia: spettatori da tutta Italia e turismo in aumentoPresentato in Comune il report 2025 del festival: il 45% degli spettatori arriva da fuori regione, mentre l'engagement digitale superiore al 3%... Leggi anche: Il ritorno di "Popsophia". Nuova edizione a maggio: "Spettatori da tutta Italia. Ecco i numeri da record" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da record; ColleMar-athon, sabato preparazione al Villaggio e domenica gara in diretta su FanoTV; Collemar-athon, studenti e docenti corrono per Tommi: Sempre con noi. ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da recordE’ scattato il countdown per la 22esima maratona internazionale ‘ColleMar-athon’, in programma per domenica. Un’edizione che si annuncia con numeri record: considerando sia le prove competitive che ... ilrestodelcarlino.it ColleMar-athon: la corsa con il sorriso: più iscritti, valori sociali sempre saldiFANO Un piccolo grande universo quello della ColleMar-athon, avvolto dall'abbraccio di un territorio bello e anche sempre fertilissimo per una maratona che è sì competizione, ma che tiene a ... corriereadriatico.it ColleMar-athon, sabato preparazione al Villaggio e domenica gara in diretta su FanoTV - facebook.com facebook