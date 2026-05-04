Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26 Ottima anche l’ultima FRA’ – San Francesco la superstar del Medioevo piace e coinvolge

A Colleferro si è conclusa con successo la stagione teatrale “Vittorio Veneto”, che ha visto la messa in scena di “FRA’ – San Francesco, la superstar del Medioevo”. La rappresentazione, interpretata dall’attore Giovanni Scifoni, ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha mostrato entusiasmo e partecipazione. La produzione ha riscosso consensi e si è confermata come un evento apprezzato dalla comunità locale.