Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26 Ottima anche l’ultima FRA’ – San Francesco la superstar del Medioevo piace e coinvolge
A Colleferro si è conclusa con successo la stagione teatrale “Vittorio Veneto”, che ha visto la messa in scena di “FRA’ – San Francesco, la superstar del Medioevo”. La rappresentazione, interpretata dall’attore Giovanni Scifoni, ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha mostrato entusiasmo e partecipazione. La produzione ha riscosso consensi e si è confermata come un evento apprezzato dalla comunità locale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – È stata un’operazione riuscita quella che Giovanni Scifoni ha compiuto sulla figura di San Francesco d’Assisi, per una L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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