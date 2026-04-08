Sabato 11 aprile alle 21, il Teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro ospiterà uno spettacolo intitolato “Gran Gala ricordando la divina Maria Callas”. L’evento fa parte della stagione teatrale 2025-2026 e prevede una rappresentazione dedicata alla celebre cantante lirica. La serata si svolgerà all’interno della programmazione cittadina e prevede l’esibizione di artisti e interpreti che rendono omaggio alla figura di Maria Callas attraverso musica e recitazione.

L’Opera Lirica è capace di emozionarci e di raccontare in modo sublime l’essere umano nelle proprie fragilità e nei propri errori, nei suoi atti di eroismo e nei suoi amori. Questo grazie al grandissimo talento dei compositori, veri geni che la storia dell’Opera ci ha regalato. Gli interpreti sono come sacerdoti che custodiscono e tramandano questi capolavori. Raramente però, pur se acclamatissimi in vita, sopravvivono nella memoria collettiva. Le ragioni di questa popolarità che non conosce declino sono molte, alcune addirittura ignote. Sondare queste ragioni è la traccia che guida questo concerto. Sabato 11 Aprile 2026 – ore 21Teatro Vittorio Veneto Colleferro Via Artigianato, 47 Tel. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 25-26. Sabato 11 Aprile alle ore 21. In scena “Gran Gala ricordando la divina Maria Callas”

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