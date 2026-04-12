A Colleferro, nel pomeriggio, si è svolta una manifestazione in piazza Mazzini dove numerosi cittadini hanno partecipato all'evento. Sul palco sono saliti diversi sindaci per presentare ufficialmente la candidatura di Giulio Calamita come rappresentante del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. La piazza si è riempita di persone che hanno assistito alla presentazione e ascoltato i discorsi dei rappresentanti politici presenti.

COLLEFERRO – Cronaca di un successo annunciato. La piazza – la “Mazzini” di Colleferro – si è riempita nel pomeriggio di un bel sabato di sole, com’è stato quello dell’11 Aprile, in occasione della presentazione di Giulio Calamita candidato sindaco del Centrosinistra alle elezioni comunali del 2425 Maggio. Un’unico appuntamento per il passaggio di consegne tra Pierluigi Sanna e Giulio Calamita e per iniziare la marcia verso l’appuntamento elettorale. Tantissimi cittadini in piazza e tanti sindaci sul palco. Sintesi del significato che Sanna ha voluto dare al suo governo e che vuole consegnare al successore: vicinanza ai propri cittadini e rapporti di collaborazione con i Comuni limitrofi, almeno con quelli dello stesso colore politico.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Tantissimi cittadini in piazza e tanti sindaci sul palco in Piazza Mazzini per la presentazione di Giulio Calamita quale candidato sindaco del centrosinistra

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