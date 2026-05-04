A Collecorvino si piange la scomparsa di Livio D’Attilio, deceduto a seguito di un incidente avvenuto nei campi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto vittima di uno scontro con una motozappa, che ha provocato gravi ferite. Nonostante l’amputazione di una delle gambe e le cure mediche, le complicazioni riscontrate hanno portato al suo decesso. La vicenda ha suscitato grande dolore tra i residenti.

? Cosa scoprirai Come si è verificato l'incastro fatale con la motozappa?. Quali complicazioni mediche hanno portato al decesso dopo l'amputazione?. Chi era l'uomo che ha servito la Regione e il Comune?. Come sono intervenuti i soccorsi per liberare l'uomo dai campi?.? In Breve Infortunio avvenuto il 10 aprile durante lavori con motozappa nei campi.. Soccorso coordinato dai vigili del fuoco di Penne e sanitari di Pianella.. Intervento chirurgico d'urgenza per amputazione dell'arto presso l'ospedale di Pescara.. Funzionario in pensione presso Comune di Collecorvino e Regione.. Il lutto colpisce Collecorvino questo lunedì 4 maggio, quando alle ore 10 la comunità si riunirà nella chiesa di San Patrignano per dare l’ultimo saluto a Livio D’Attilio, l’ottantaquattrenne deceduto dopo un tragico incidente avvenuto il 10 aprile nei suoi campi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Collecorvino piange Livio D’Attilio: morto dopo l’incidente nei campi

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