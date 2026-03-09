Gli amici non dimenticano ' Gigi' tutto pronto per ricordare il contoterzista agricolo morto in un incidente nei campi

Gli amici di Luigi Foschi si preparano a ricordarlo con il quarto memorial, in programma per il prossimo fine settimana. Foschi, contoterzista agricolo, è morto in un incidente nei campi il 25 marzo 2022. L’evento mira a onorare la sua memoria e coinvolge familiari, amici e colleghi che si riuniscono per condividere ricordi e testimonianze. La giornata si svolgerà in un luogo dedicato alla commemorazione.

Ci sarà sicuramente un'ampia partecipazione di trattori e altri mezzi agricoli per quella che è diventata ormai una tradizione per tenere viva la memoria dell'apprezzato imprenditore agricolo Nessuno ha dimenticato la tragedia nei campi accaduta il 25 marzo 2022, è tutto pronto per il quarto memorial Luigi Foschi. Domenica 22 marzo amici e colleghi si ritroveranno nella zona artigianale di Villalta, alle ore 10, per ricordare ‘Gigi’, contoterzista agricolo di Cannucceto, morto, quattro anni fa, in un tragico incidente mentre era al lavoro con un attrezzo agricolo. Ci sarà sicuramente un'ampia partecipazione di trattori e altri mezzi agricoli per quella che è diventata ormai una tradizione portata avanti per tenere viva la memoria dell'apprezzato imprenditore agricolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

