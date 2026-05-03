Ralph Fiennes Colin Farrell e Wagner Moura insieme per Art | un cast da Oscar per il cult di Yasmina Reza

Un cast di attori noti si sta preparando a interpretare un celebre testo teatrale, con Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura che lavorano insieme per la trasposizione cinematografica. La produzione si basa su un’opera di Yasmina Reza, considerata tra le più acclamate degli ultimi decenni, e il progetto coinvolge professionisti di grande esperienza nel settore cinematografico. La lavorazione è attualmente in fase di preparazione e si prevede un’uscita prossima.

Un trio d’eccezione si prepara a portare sul grande schermo uno dei testi teatrali più celebrati degli ultimi decenni. Secondo Deadline, infatti, Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura saranno i protagonisti di Art, adattamento in lingua inglese della famosa commedia della drammaturga francese Yasmina Reza. Il progetto vanta una squadra creativa di altissimo livello: alla regia troviamo il candidato all’Oscar Fernando Meirelles, mentre la sceneggiatura è stata curata dal pluripremiato Christopher Hampton. La storia ruota attorno a tre storici amici — Serge, Marc e Yvan — il cui legame viene messo duramente alla prova da un acquisto insolito.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura insieme per Art: un cast da Oscar per il cult di Yasmina Reza Notizie correlate Michele Riondino in Art di Yasmina RezaArriva sul palco de La Città del Teatro,, Venerdì 6 e Sabato 7 marzo alle ore 21, “ART”, celebre commedia della drammaturga francese Yasmina Reza,... Wagner Moura ci parla del film L'Agente Segreto e di cosa significherebbe vincere l'OscarL'agente segreto è uno dei film candidati all'Oscar nel 2026, ma è molto più di questo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ralph Fiennes, Colin Farrell and Wagner Moura to Star in ‘Art’ Satire From ‘City of God’ Director Fernando Meirelles; Ralph Fiennes, Colin Farrell & Wagner Moura Set For Comedy ‘Art’ From Director Fernando Meirelles & Screenwriter Christopher Hampton; 193 Launches For Cannes Market; Fiennes, Farrell and Moura to Star in Art, the Long-Awaited Film Adaptation of Yasmina Reza’s Hit Play. ‘Art’: la commedia con Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner MoureA Cannes sarà presentato un film, Art, dal cast davvero interessante. Ralph Fiennes, tre ... msn.com Ralph Fiennes, Colin Farrell and Wagner Moura to Star in Art SatireRalph Fiennes, Colin Farrell and Wagner Moura are set to play three friends in upcoming comedy Art, based on French playwright Yasmina Reza’s Tony-winning pay satirising modern art, friendship and ... msn.com Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura saranno i protagonisti della commedia ART, diretta da Fernando Meirelles. Un’adattamento in lingua inglese dell’opera teatrale di Yasmina Reza, che segue tre amici di lunga data mentre affrontano le complessit x.com Alle 21:10 “Un amore a 5 stelle” di Wayne Wang con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson | La madre single Marisa, cameriera in un hotel a 5 stelle, incontra il ricco erede Christopher che la crede un'ospite e se ne invaghisce. Dall'equivoco na - facebook.com facebook