Nella partita di Serie C tra Atalanta U23 e Casertana, i Falchetti hanno conquistato una vittoria per 2-0, assicurandosi un posto nei play-off. La gara si è chiusa con due reti che hanno garantito il risultato finale, segnando un passo importante per la squadra in questa fase della stagione. La partita si è svolta con un ritmo intenso e momenti decisivi nel secondo tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Un sigillo sui play-off. Un’altra vittoria pesante lungo il cammino dei Falchetti. Una pennellata degna del Caravaggio su un quadro che racconta già tantissime emozioni. La vittoria in casa dell’Atalanta U23 è una di quelle che sposta gli equilibri e certifica la forza del gruppo di mister Coppitelli. Primo tempo con pochi spunti da ambo le parti e la Casertana gira la gara dalla parte sua prima del riposo: punizione scodellata in area, la tocca Kontek e poi Navarro fa autogol. Nella ripresa la Casertana cresce e sfiora il raddoppio con Butic. Sul finire rosso a Kontek per fallo da ultimo uomo, ma i rossoblù non si disuniscono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Atalanta U23-Casertana 0-2, i Falchetti mettono il sigillo sui play off

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