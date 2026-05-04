Coalizione europea anti-droghe al via misure congiunte contro il narcotraffico e le rotte marittime

Durante il Vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan, si è tenuta la seconda riunione della Coalizione Europea contro le Droghe, presieduta congiuntamente dalla premier italiana e dal presidente francese. L’incontro ha segnato l’avvio di nuove misure coordinate tra i paesi membri per contrastare il traffico di droga e le rotte marittime coinvolte nel narcotraffico. La coalizione ha deciso di rafforzare le azioni congiunte e la cooperazione tra le nazioni europee.

Nuovo step della Coalizione europea contro le droghe. A margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Yerevan (Cpe), la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno presieduto congiuntamente la seconda riunione della Coalizione Europea contro le Droghe (Ecad). “Iniziativa italo-francese che si propone di rafforzare concretamente la cooperazione in ambito Cpe nel contrasto al traffico di droga, incluse le droghe sintetiche, e nella prevenzione e nel recupero dalle dipendenze”, si legge sul sito di Palazzo Chigi. Meloni e Macron presiedono la Coalizione europea contro le droghe. La nota informa che le nazioni aderenti, le istituzioni europee e il Consiglio d’Europa hanno discusso le iniziative concrete di cooperazione proposte da Italia e Francia per il 2026.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Coalizione europea anti-droghe, al via misure congiunte contro il narcotraffico e le rotte marittime Notizie correlate Dal Viminale le misure anti sabotaggi: anche droni, pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia(Adnkronos) – Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l’impiego dell’intelligenza... Leggi anche: Difendere i cieli e proteggere le rotte marittime, la strategia italiana nella Terza guerra del Golfo Contenuti utili per approfondire Si parla di: ###Meloni: in Armenia e Azerbaigian tra crisi internazionali ed energia - FOCUS. Cpe, Costa: grazie a Macron e Meloni per coalizione europea contro la drogaLa Cpe non riguarda solo la costruzione di una visione europea comune, fondata su principi, per la pace e la prosperità: riguarda anche la sua attuazione concreta. Energia, connettività e resilienza ... strettoweb.com Costa, ringrazio Meloni e Macron per coalizione contro drogaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it