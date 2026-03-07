difendere i cieli e proteggere le rotte marittime la strategia italiana nella terza guerra del golfo

Il governo italiano ha annunciato nuove misure per rafforzare la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei nel contesto della Terza guerra del Golfo. Sono state intensificate le operazioni di pattugliamento e monitoraggio delle rotte strategiche nel Mediterraneo e nel Golfo, con l’obiettivo di garantire la protezione di navi e voli civili. Le autorità hanno comunicato queste decisioni come parte di una strategia nazionale di difesa.

La Terza guerra del Golfo continua e l’Italia fa le sue mosse. Il governo di Giorgia Meloni è pronto a schierare il Paese per difendere i cieli di Cipro e dei Paesi del Golfo coinvolti nella risposta iraniana all’assalto israelo-americano impegnando almeno una fregata, probabilmente nave Schergat oggi attiva per l’operazione “Mediterraneo Sicuro”, a sostegno dell’Isola di Venere e una batteria antiaerea Samp-T a sostegno dei partner arabi. Una decisione che è al contempo politica e strategica e risponde alle crescenti preoccupazioni dell’Italia per la grande guerra mediorientale, che si sta strutturando come conflitto regionale con spillover globali sul piano economico, energetico e securitario. 🔗 Leggi su It.insideover.com

