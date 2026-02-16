Dal Viminale le misure anti sabotaggi | anche droni pattuglie congiunte e videosorveglianza con Ia

Il Viminale ha deciso di intensificare le misure di sicurezza dopo alcuni tentativi di sabotaggio ai treni ad alta velocità. La decisione arriva in risposta a recenti attacchi che hanno messo a rischio le infrastrutture strategiche del paese. Come risultato, vengono impiegati droni per monitorare le aree più vulnerabili, e le telecamere di sorveglianza sono state potenziate con sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, le pattuglie miste tra Ferrovie dello Stato Security e le forze dell’ordine si muovono in modo coordinato per prevenire eventuali attacchi. Infine, le recinzioni lungo le linee

(Adnkronos) – Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l’impiego dell’intelligenza artificiale, pattuglie congiunte Fs Security–Forze dell’ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete dell’Alta Velocità. Sono alcune delle misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal Comitato nazionale per l’ordine e la. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sicurezza nel Veronese, dal Viminale oltre mezzo milione per la videosorveglianza Il mini taglio Irpef, le tasse che aumentano e le misure anti-evasione (anche quella che per Meloni era “follia”): cosa cambia con la manovra La recente manovra fiscale introduce modifiche che interessano il mini taglio Irpef, le aliquote e le misure anti-evasione, tra cui alcune contestate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Droni, Ai e pattuglie congiunte: le misure del Viminale contro i sabotaggi sui binari; Dal Viminale 2 milioni per i comuni della Terra dei Fuochi; Ddl immigrazione, via libera dal Cdm: ecco tutte le misure; Bologna, sul patto per la sicurezza il Viminale alza la posta: La proposta del sindaco Lepore? Iniziamo da un Cpr. Ddl migranti, le nuove misure: dall'interdizione delle acque allo stop ai cellulari nei Centri di accoglienzaÈ stato approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge che riscrive le regole per i flussi migratori, introducendo misure che - ha dichiarato Giorgia Meloni - serviranno per «rafforzare il ... roma.corriere.it Ddl immigrazione, via libera dal Cdm. Dal blocco navale alle regole nei Cpr, le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Ddl immigrazione, via libera dal Cdm. Dal blocco navale alle regole nei Cpr, le misure ... tg24.sky.it DUE PESI E DUE MISURE Il Viminale usa il pugno di ferro, ma la legge non sembra uguale per tutti: INTER: trasferte vietate fino al 23 marzo. NAPOLI: stop totale fino a fine campionato. Perché questa disparità Giustizia o pregiudizio contro gli azz - facebook.com facebook Il Viminale: Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto oggi il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un approfondito aggiornamento sulle misure di sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. x.com