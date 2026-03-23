Cnpr forum salari bassi e poche opportunità spingono alla fuga

“I giovani nel nostro Paese non trovano opportunità lavorative adeguate né alle loro aspettative né al livello di istruzione raggiunto. Il problema riguarda sia i salari, più bassi rispetto alla media europea, sia la qualità dell'occupazione, ancora poco orientata verso ambiti innovativi e competitivi a livello internazionale. A questo si aggiunge una carenza di servizi e reti di supporto, che ostacola la realizzazione dei progetti di vita, a partire dalla mancanza di politiche per i costi di affitti e prima casa. Per attrarre chi è andato all'estero, è necessario intervenire su tutti questi aspetti, non solo sui salari. L'Italia dispone comunque di un sistema formativo di qualità, capace di preparare giovani competitivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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