Cnpr forum | Sanità pubblica tra sostenibilità e diritti

Al forum Cnpr si discute della sanità pubblica italiana, confrontandola con altri sistemi europei. Viene evidenziato che i modelli organizzativi variano molto da paese a paese, rendendo difficile un paragone diretto. Sono stati presentati dati e analisi sul funzionamento e sulla sostenibilità dei servizi sanitari nazionali senza entrare nel merito di cause o responsabilità.

“Il confronto tra il sistema sanitario italiano e quelli degli altri Paesi europei non è semplice, perché i modelli organizzativi sono molto diversi. In Germania la sanità è collegata alla previdenza e si basa anche sul ruolo delle mutue. Un'impostazione simile si ritrova in Francia, dove lavoratori pubblici e privati sono assistiti attraverso forme mutualistiche. Il modello più vicino al nostro è quello della Gran Bretagna, che però dispone di risorse finanziarie maggiori. Per quanto riguarda l'Italia, è necessario continuare ad aumentare gli investimenti nella sanità. Le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale sono passate dai 125 miliardi del 2022 ai 143,9 miliardi previsti per il 2026, con un incremento di oltre 18 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

