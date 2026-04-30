Tempi di attesa certi e indennizzi Siglato l’accordo per la logistica

È stato firmato un accordo che introduce regole più precise per il settore dell’autotrasporto dei container al porto di Ravenna. Le nuove disposizioni prevedono tempi di attesa garantiti e indennizzi in caso di ritardi, oltre a stabilire scadenze chiare anche per le operazioni di carico e scarico. L’obiettivo è offrire maggiore trasparenza e condizioni più definite per gli operatori che lavorano quotidianamente nello scalo portuale.

Al porto di Ravenna cambiano le regole del gioco per l’autotrasporto dei container: tempi certi non solo per l’attesa, ma anche per le operazioni di carico e scarico, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza nei rapporti e condizioni più definite per chi lavora ogni giorno nello scalo. L’accordo firmato tra le associazioni degli spedizionieri e agenti marittimi – ARSI e ASAMAR – e quelle dell’autotrasporto riunite nel CUAR introduce infatti una novità sostanziale: oltre ai tempi di attesa già previsti dalla normativa, vengono stabiliti anche i tempi effettivi entro cui devono concludersi le operazioni di carico e scarico. Questo significa che il trasportatore, al momento della chiamata, conosce già con precisione quanto tempo resterà impegnato e quando potrà ripartire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tempi di attesa certi e indennizzi. Siglato l’accordo per la logistica Notizie correlate Il comitato Sos Liste d’Attesa. Cure da garantire in tempi certi. Tre appuntamenti con i cittadiniNuove iniziative in vista per Sos Liste d’Attesa Varese, realtà attiva da tre anni con una serie di sportelli cui i cittadini possono rivolgersi... SS658 Potenza-Melfi: più fondi e tempi certi per la sicurezza? Cosa sapere Lacorazza chiede fondi extra e tempi certi per i cantieri sulla SS658 Potenza-Melfi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tempi di attesa certi e indennizzi. Siglato l’accordo per la logistica; Sanità, Schillaci: Liste d’attesa in calo in oltre mille ospedali. In alcuni centri Tac torace in 4 giorni; Liste d'attesa nella sanità, Magi (Sumai): Non si abbattono riducendo i tempi delle visite; Sanità in Puglia, liste d’attesa: Decaro punta al nuovo piano dopo i 15 milioni di giugno. Tempi di attesa certi e indennizzi. Siglato l’accordo per la logisticaAl porto di Ravenna cambiano le regole del gioco per l’autotrasporto dei container: tempi certi non solo per l’attesa, ... ilrestodelcarlino.it Toscana. Ecco il testo della delibera sui tempi di attesa per i percorsi ambulatorialiAgende di prenotazione elettroniche e distinte tra primo contatto e follow up. Rispetto dei tempi massimi di attesa e possibilità per le aziende di acquisire dai professionisti prestazioni in regime ... quotidianosanita.it "C'è bisogno di infrastrutture da realizzare nei tempi giusti". Intervenendo a margine della prima tappa del Forum infrastrutture, organizzato dal gruppo Nem al Trieste Airport, Gabriele Bellon, direttore di Bcc Venezia Giulia, rilancia l'appello delle imprese a un - facebook.com facebook