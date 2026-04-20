Oggi si è tenuto un aggiornamento sulla situazione nel Golfo, con l’annuncio di un nuovo accordo che dovrebbe essere firmato domani in Pakistan. Il presidente ha dichiarato che i negoziati sono ripresi, ma ha anche ripetuto le sue minacce, affermando che si propone un accordo equo. La giornata si è concentrata su queste dichiarazioni, mentre le tensioni tra le parti continuano a mantenere alta l’attenzione internazionale sulla regione.

Trump ha annunciato oggi la ripresa dei negoziati in Pakistan, ma ha rinnovato le minacce: "Offriamo un accordo giusto. O lo accettano, oppure distruggeremo ogni centrale elettrica e ogni ponte dell’Iran". Teheran ha risposto duramente, avvertendo che "non ci saranno colloqui finché resterà attivo il blocco navale statunitense". Secondo fonti iraniane, Washington avrebbe avanzato richieste “eccessive”, e il ritorno al conflitto armato viene considerato lo scenario più probabile. Si attendono ora sviluppi da Islamabad: la delegazione americana sarà guidata da Vance, ma al momento i negoziati restano sospesi e incerti. Intanto è stato diffuso un video che mostra la nave iraniana catturata dalle forze statunitensi dopo il tentativo di forzare il blocco nello Stretto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo, la giornata. “L'accordo sarà siglato domani in Pakistan”: l'annuncio di Trump

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