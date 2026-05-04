In Italia, il settore della climatizzazione ha registrato un aumento del 15% nei ultimi cinque anni, con una crescita sostenuta dalla spinta verso la transizione energetica e l'elettrificazione degli edifici. In questo contesto, il produttore di sistemi HVAC ha annunciato un programma di cashback per il 2026, legato ai consumi energetici. La domanda di soluzioni di climatizzazione si conferma in aumento, coinvolgendo diversi segmenti del mercato.

In Italia il settore HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration) continua a mostrare una forte evoluzione, sostenuta dalla transizione energetica e dall’elettrificazione degli edifici. Secondo i recenti report presentati da Assoclima e Anima Confindustria, la diffusione dei sistemi di climatizzazione nelle famiglie italiane ha raggiunto oggi il 56%, rispetto al 48,8% rilevato da ISTAT nel 2021. Un incremento significativo (+15%) che riflette sia l’aumento delle temperature medie, sia la progressiva sostituzione degli impianti tradizionali a gas con soluzioni elettriche e pompe di calore, sempre più integrate nelle abitazioni moderne.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Climatizzazione in crescita in Italia: +15% in cinque anni, Daikin lancia il cashback 2026 legato ai consumi

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