Domanda energetica in Italia ai massimi dal 2014 | FER in crescita ma insufficiente a coprire il picco di consumi

A gennaio 2026, la domanda di energia in Italia ha raggiunto il massimo da oltre dieci anni, crescendo di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa escalation deriva dall’aumento delle temperature fredde, che hanno fatto salire l’utilizzo di riscaldamenti e apparecchiature domestiche. Nonostante la crescita delle fonti rinnovabili, in particolare il solare e l’eolico, la produzione non basta a coprire i picchi di consumo. La rete elettrica si trova così sotto pressione, con rischi di blackout nelle ore di massimo utilizzo.

Domanda di Energia in Crescita e Fer in Bilico: il Sistema Elettrico Italiano a Gennaio 2026. Il sistema elettrico italiano ha registrato a gennaio 2026 un aumento significativo della domanda di energia, raggiungendo i livelli più alti dal 2014, con 28.041 GWh richiesti. Questo incremento, unito a una crescita della produzione da fonti, non è stato sufficiente a superare la quota registrata nello stesso periodo dell'anno precedente, sollevando interrogativi sulla capacità del Paese di raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione e garantire un approvvigionamento energetico stabile. Un Ritorno ai Livelli Pre-Crisi: la Domanda Energetica in Aumento.

