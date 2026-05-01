Chieti Carbone lancia la proposta | Stipendio legato ai risultati taglio del 30% per sindaco e giunta
Un candidato sindaco della coalizione Spazio Liberale ha proposto di collegare parte dello stipendio di sindaco e assessori ai risultati ottenuti per la città, annunciando anche un possibile taglio del 30% delle retribuzioni. La proposta viene presentata come una “rivoluzione” nel modo di gestire l’amministrazione comunale di Chieti. La proposta è stata comunicata ufficialmente in un contesto di campagna elettorale.
Una parte dello stipendio di sindaco e assessori legata ai risultati raggiunti per la città. È la proposta lanciata da Alessandro Carbone, candidato sindaco della coalizione Spazio Liberale, che parla di una “rivoluzione” nel modo di amministrare il Comune di Chieti.Carbone propone infatti una.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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