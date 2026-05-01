Chieti Carbone lancia la proposta | Stipendio legato ai risultati taglio del 30% per sindaco e giunta

Un candidato sindaco della coalizione Spazio Liberale ha proposto di collegare parte dello stipendio di sindaco e assessori ai risultati ottenuti per la città, annunciando anche un possibile taglio del 30% delle retribuzioni. La proposta viene presentata come una “rivoluzione” nel modo di gestire l’amministrazione comunale di Chieti. La proposta è stata comunicata ufficialmente in un contesto di campagna elettorale.