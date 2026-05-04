L’estate 2026 in Abruzzo si presenta come un periodo di sfide legate ai cambiamenti climatici e all’erosione delle spiagge. I gestori delle strutture balneari stanno cercando di trovare soluzioni per difendere le aree di spiaggia più vulnerabili dalle mareggiate. Nel frattempo, le acque dell’Adriatico stanno vedendo un mutamento nelle specie marine, con alcune che stanno sostituendo quelle più tradizionali.

? Cosa scoprirai Come faranno i balneari a proteggere le spiagge dalle mareggiate?. Quali specie marine sostituiranno quelle tradizionali nel mare Adriatico?. Perché la crisi del petrolio potrebbe aumentare i turisti in Abruzzo?. Quanto inciderà il caldo estremo sulla gestione degli 8,8 milioni di visitatori?.? In Breve Presenze turistiche cresciute del 20% dal 2012 con 8,8 milioni di visitatori nel 2025.. Temperature estive tra 17 e 29 gradi con picchi di 35 gradi da anticicloni.. Riscaldamento Adriatico altera ecosistemi marini e impatta le attività di pesca locali.. Possibile aumento turisti italiani verso l'Abruzzo causato dalla crisi del petrolio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima e spiagge erose: la sfida per l’estate 2026 in Abruzzo

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