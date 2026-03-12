Spiagge sempre più erose intanto la sabbia per i ripascimenti sta finendo e i costi vanno alle stelle

Le spiagge della costa romagnola continuano a scomparire a causa dell’erosione che si intensifica di anno in anno. La sabbia utilizzata per i ripascimenti sta diminuendo rapidamente, mentre i costi per interventi di protezione aumentano di conseguenza. Le autorità si trovano a dover affrontare una situazione critica, con interventi che non riescono più a contenere i danni sulla linea di costa.

L'erosione della costa romagnola è sempre più grave, i ripascimenti non bastano più e la sabbia sta finendo. Il mese di febbraio ha fatto registrare dei livelli eccezionali di alta marea, che pur in assenza di burrasche, hanno comportato importanti arretramenti delle spiagge tra Comacchio e.

