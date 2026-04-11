Abruzzo spiagge in pericolo | l’allarme per l’estate dopo il maltempo

Tra il 31 marzo e il 3 aprile, il maltempo ha colpito le coste abruzzesi, causando danni alle spiagge della regione. L’evento atmosferico ha sollevato preoccupazioni sulla tenuta delle aree balneari in vista della stagione estiva. L’Anci Abruzzo ha chiesto un intervento urgente alle autorità regionali, coinvolgendo il Presidente Marsilio e la Protezione Civile, per affrontare le conseguenze del tempo avverso.

L’emergenza climatica che ha flagellato le coste abruzzesi tra il 31 marzo e il 3 aprile mette a rischio l’economia balneare della regione, spingendo l’Anci Abruzzo a sollecitare un intervento immediato del Presidente Marsilio e della Protezione Civile regionale. Le violente mareggiate hanno infatti devastato numerosi tratti di litorale, accumulando detriti e causando fenomeni di erosione costiera che minacciano la fruibilità delle spiagge proprio in vista dell’imminente stagione estiva. Il bilancio dei danni e l’urgenza per i comuni costieri. Le recenti perturbazioni hanno lasciato una scia di distruzione lungo il perimetro marino dell’Abruzzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, spiagge in pericolo: l’allarme per l’estate dopo il maltempo Pericolo valanghe in aumento in Abruzzo, l’allarme del Soccorso alpino: “Massima prudenza in montagna”Aumenta il rischio valanghe sui rilievi abruzzesi dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. “Evacuare abitazioni, pericolo”. Maltempo Italia, più di 90 interventi dei pompieri. Allarme totaleL’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia non accenna a placarsi, costringendo i soccorritori a un lavoro incessante e le amministrazioni...