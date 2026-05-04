Classifica FIMI dal 24 al 30 aprile 2026 Juli debutta alla #2 con l’album Solito Cinema

Dalla settimana dal 24 al 30 aprile 2026, la classifica FIMI non ha registrato variazioni ai primi posti, con l’album di debutto di Juli alla seconda posizione. Nessun cambiamento si è verificato né nelle vendite né negli ascolti streaming rispetto alla settimana precedente. La top ten rimane stabile, senza nuove entrate o spostamenti significativi tra gli artisti più ascoltati e venduti.

Ancora nessun cambio ai vertici della Classifica FIMI relativi alle vendite e agli ascolti streaming dal 24 al 30 aprile 2026. Ossessione di Samurai Jay resiste infatti alla prima posizione dei singoli, mentre Vangelo di Shiva continua a dominare tra gli album, dove esordisce in seconda posizione il producer Juli con Solito Cinema. Di seguito, tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Samurai Jay – Ossessione. Shiva & Geolier – Bad Bad Bad. Shiva & Anna – Obsessed. Justin Bieber feat. Nicki Minaj – Beauty and a Beat. Fred De Palma, Anitta & Emis Killa – La testa gira. Sayf – Tu mi piaci tanto. Juli & Olly – Cantilene. Juli & Bresh – Serenamente.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 24 al 30 aprile 2026, Juli debutta alla #2 con l’album “Solito Cinema” Notizie correlate Leggi anche: Classifica FIMI dal 13 al 19 marzo 2026, Fulminacci debutta alla #2 degli album con “Calcinacci” Il 24 aprile arriva “Solito cinema”, il primo album di Juli con tantissime collaborazioni. Da ora in pre-orderÈ il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali.