il 24 aprile arriva solito cinema il primo album di juli con tantissime collaborazioni da ora in pre order

Il 24 aprile uscirà “Solito cinema”, il primo album di Juli, disponibile in pre-order. L'album include numerose collaborazioni con altri artisti. Juli è noto per aver prodotto 34 dischi di Platino, 28 di Oro e aver raggiunto oltre un miliardo di stream a livello globale.

È il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali. Collaborazioni con Olly, Emma, Ultimo e tanti altri JULI IL 24 APRILE ARRIVA “SOLITO CINEMA” IL SUO PRIMO ALBUM CON TANTE COLLABORAZIONI Da ora in pre-order qui Anticipato in radio dal singolo “Quelli come me” con COEZ Il 24 aprile arriva “SOLITO CINEMA”, il primo album di JULI! Dopo essersi consolidato come “firma” musicale del momento, con 34 dischi di PLATINO 28 dischi d’ORO e un totale di oltre 1 miliardo di stream globali, l’artista presenta questo nuovo progetto discografico che contiene tante collaborazioni, da ora in pre-order qui. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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