Classifica film al botteghino 13 aprile – 19 aprile

Dal 13 al 19 aprile, i cinema italiani hanno ospitato diverse pellicole, con alcune che si sono distinte per il numero di biglietti venduti. La classifica del box office mostra quali film hanno attirato più pubblico nelle sale durante quella settimana. I dati ufficiali indicano le posizioni e i ricavi registrati dai film più visti in Italia in questo periodo.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 13 aprile al 19 aprile. 1 Super Mario Galaxy – Il Film. RegiaMichael Jelenic, Aaron Horvath CastAnya Taylor-Joy, Chris Pratt, Brie Larson, Jack Black Animazione, Avventura, Commedia, Stati Uniti 2026, 98 min. 2 The Drama – Un Segreto è per Sempre. Regia: Kristoffer Borgli Cast: Michael Abbott Jr., YaYa Gosselin, Peyton Jackson, Jordyn Curet Commedia, Stati Uniti 2026, 106 min. 3 Lee Cronin – La Mummia. Regia: Lee Cronin Cast: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy Genere: Horror, Stati Uniti, Irlanda 2026, min. 4 . che Dio perdona a tutti. Regia: Pif Cast: Domenico Centamore, Maurizio Marchetti, Carlos Hipólito, Francesco Scianna Commedia, Italia 2026, 113 min.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (13 aprile – 19 aprile) Notizie correlate Classifica film al botteghino (6 aprile – 12 aprile)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 6 aprile al 12 aprile. Film in uscita questa settimana al cinema (13 aprile – 19 aprile)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 13 aprile al 19 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Box Office week-end del 10/04/2026; Super Mario Galaxy vola oltre gli 11 milioni di euro in Italia; Super Mario Galaxy inarrestabile, Pattinson e Zendaya resistono: stupisce un esordio. Il box office di ieri 12 aprile 2026; Super Mario Galaxy Il fIlm vola oltre i 600 milioni: i numeri al botteghino sono sorprendenti, ma batterà il primo capitolo?. Super Mario Galaxy Il fIlm vola oltre i 600 milioni: i numeri al botteghino sono sorprendenti, ma batterà il primo capitolo?Super Mario Galaxy Il Film continua la sua marcia trionfale al botteghino mondiale: ha superato i 600 milioni di dollari! msn.com Super Mario Galaxy debutta al primo posto nei cinema italiani: più di un milione di euro d’incassiSuper Mario Galaxy: Il Film conquista il box office italiano e americano nel giorno di uscita. La critica storce il naso, ma il pubblico risponde in massa: record storico negli USA con 34 milioni di ... fanpage.it 19 aprile 1980 - Blondie I Blondie raggiunsero il primo posto nella classifica dei singoli statunitensi con "Call Me", brano presente nel film di Richard Gere "American Gigolo". La canzone raggiunse il primo posto anche nel Regno Unito. Blondie - facebook.com facebook Non Abbiam Bisogno di Parole Film con @SarahToscano_ nella classifica dei film più visti in Europa Italia:1 Croazia:10 Cipro:8 Repubblica Ceca:5 Ungheria:4 Israele:5 Polonia:6 Portogallo:9 Romania:7 Serbia:9 Slovacchia:2 Slovenia:10 Spagna:10 Sviz x.com