Classifica film al botteghino 20 aprile – 26 aprile

Ecco la classifica dei film più visti nei cinema italiani dal 20 al 26 aprile. La lista si basa sui dati relativi agli incassi e alle presenze nelle sale cinematografiche durante quella settimana. I titoli in testa alla graduatoria sono quelli che hanno attirato il maggior numero di spettatori e incassi, mentre altri hanno registrato risultati più contenuti. La classifica mostra le preferenze del pubblico nel periodo considerato.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 20 aprile al 26 aprile. 1 Michael. Regia: Antoine Fuqua Cast: Derek Luke, Jordyn Rax, Hank Northrop, Kevin Shinick Genere: Biografico, Stati Uniti 2026, 127 min. 2 Super Mario Galaxy – Il Film. RegiaMichael Jelenic, Aaron Horvath CastAnya Taylor-Joy, Chris Pratt, Brie Larson, Jack Black Animazione, Avventura, Commedia, Stati Uniti 2026, 98 min. 3 Lee Cronin – La Mummia. Regia: Lee Cronin Cast: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy Genere: Horror, Stati Uniti, Irlanda 2026, min. 4 The Drama – Un Segreto è per Sempre. Regia: Kristoffer Borgli Cast: Michael Abbott Jr.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (20 aprile – 26 aprile) Notizie correlate Classifica film al botteghino (13 aprile – 19 aprile)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 13 aprile al 19 aprile. Classifica film al botteghino (6 aprile – 12 aprile)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 6 aprile al 12 aprile. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Michael vola oltre i 5 milioni – Il box office di sabato 25 aprile; Box Office week-end del 17/04/2026; ‘Michael’, debutto milionario in testa al box office; Michael Jackson, partenza sbalorditiva al box office: quanto ha incassato all'esordio?. Super Mario Galaxy Il fIlm vola oltre i 600 milioni: i numeri al botteghino sono sorprendenti, ma batterà il primo capitolo?Super Mario Galaxy Il Film continua la sua marcia trionfale al botteghino mondiale: ha superato i 600 milioni di dollari! msn.com La classifica dei 100 film più belli di sempre I 2500 film che bisogna aver visto almeno una volta nella vita Le biografie brevi di 500 registe e registi (e quelle di 1500 attrici e attori ) E poi gli Oscar, i Golden Globe, i Leoni d'oro, le accoppiate vincenti - facebook.com facebook