Clan Belforte pizzo delle festività a imprenditori e commercianti | il ' pentito' irreperibile

Il clan Belforte sarebbe coinvolto in estorsioni nei confronti di imprenditori e commercianti durante il periodo delle festività. Un pentito coinvolto nelle indagini, che aveva ottenuto protezione, è ora irreperibile dopo la revoca del suo programma di tutela. Era previsto che rendesse testimonianza davanti a una sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento contro la moglie di un noto boss.