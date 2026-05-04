Clan Belforte pizzo delle festività a imprenditori e commercianti | il ' pentito' irreperibile
Il clan Belforte sarebbe coinvolto in estorsioni nei confronti di imprenditori e commercianti durante il periodo delle festività. Un pentito coinvolto nelle indagini, che aveva ottenuto protezione, è ora irreperibile dopo la revoca del suo programma di tutela. Era previsto che rendesse testimonianza davanti a una sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento contro la moglie di un noto boss.
Dopo la revoca del programma di protezione, il pentito Piero Amodio è ‘irreperibile’. Doveva essere escusso davanti alla seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Rosetta Stravino, nel processo a carico di Concetta Buonocore, moglie del boss dei Mezzacane Antonio.🔗 Leggi su Casertanews.it
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