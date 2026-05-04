A Civita Castellana è stato predisposto un piano per la realizzazione di un nuovo centro di stoccaggio rifiuti nella zona Borghetto. L’impianto sarà collocato in un’area specifica della frazione, mentre i mezzi pesanti destinati al trasporto dei rifiuti passeranno attraverso strade locali. La presenza di questo nuovo centro coinvolge direttamente i residenti, che si troveranno a convivere con un incremento del transito dei veicoli pesanti nella zona.

? Cosa scoprirai Dove si troverà esattamente il nuovo impianto nella zona Borghetto?. Come influirà il passaggio dei mezzi pesanti sulla vita dei residenti?. Quali tipi di rifiuti speciali verranno gestiti nei vecchi capannoni?. Perché il Comune deve valutare la compatibilità di questo nuovo progetto?.? In Breve Impianto situato a 4 km dalle abitazioni nella zona Borghetto. Sito vicino alla strada statale 3 Flaminia e stazione ferroviaria. Gestione scarti economici, commerciali, artigianali e industriali tramite codici EER. Recupero di due capannoni esistenti nell'area PIP di Civita Castellana. La società Eco 365 ha presentato la documentazione tecnica per l’apertura di un impianto di stoccaggio rifiuti nella zona Borghetto di Civita Castellana, situato all’incrocio tra via Alessandro Volta e via della Pompa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civita Castellana: piano per un nuovo centro di stoccaggio rifiuti

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