Città solidale e inclusiva Stand e giochi

Nel corso della giornata sono stati allestiti stand con giochi e quiz ambientali, accompagnati da una mostra dedicata ai diritti delle donne. Sono state organizzate attività per bambini, tra cui un’avventura ispirata al mondo di Oz, e un’esperienza di sensibilizzazione attraverso la realtà virtuale proposta dalla Croce Rossa. L’evento ha coinvolto pubblico di diverse età in un’atmosfera di inclusione e partecipazione.

Stand, giochi e quiz ambientali, una mostra sul tema dei diritti delle donne, un’avventura per i bambini che saranno catapultati nel magico mondo di Oz, un’esperienza immersiva di sensibilizzazione attraverso la realtà virtuale realizzata dalla Croce Rossa. Sono solo alcune delle attività che sabato trasformeranno piazza della Divina Commedia ne "La città solidale inclusiva" dalle 9 alle 18. L’evento è promosso dal Comune e fa parte del palinsesto Milano Civil Week. "Il tema di quest’anno, "Insieme. La società della fiducia", richiama l’importanza della collaborazione e delle relazioni nella comunità. L’iniziativa è un’occasione aperta a tutti per conoscere i servizi comunali e incontrare le associazioni del territorio, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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