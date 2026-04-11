Un progetto di Spesa Solidale Inclusiva per la città di Arezzo

Un progetto chiamato “Spesa Solidale Inclusiva” è stato avviato nella città di Arezzo. L’iniziativa è stata realizzata attraverso la collaborazione tra una onlus e un istituto scolastico di Agazzi. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire la partecipazione delle persone con disabilità alla vita quotidiana. La proposta prevede la creazione di un servizio di spesa che coinvolge direttamente le persone con disabilità.

Un progetto di “Spesa Solidale Inclusiva” al servizio della città di Arezzo. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la onlus PB73 e l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi, pone le proprie radici nella volontà di valorizzare il contributo attivo delle persone con disabilità alla vita. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it "Riprendiamoci la città" il progetto alternativo per le amministrative di ArezzoTra una settimana l'assemblea che darà il via al percorso per costuire una lista di sinistra con un altro candidato a sindaco C'è un nuovo progetto... La barca inclusiva del cantiere di San Mauro Pascoli va ad ampliare la 'flotta solidale' della Lega NavaleLa Lega Navale Italiana e il Centro Nautico Adriatico avviano una collaborazione sul progetto ‘Malupa 5. Temi più discussi: ’Barbero Blu’ oltre l’accoglienza: I nostri luoghi autism friendly uniscono sociale e turismo; 99 candeline per Carla… e Due mani in più!; Cantieri per più di 60 milioni di euro, la spesa sociale esplosa, il nuovo PGT: ecco il bilancio della giunta Radice; Progetto EmpowHER, a Russi apre la Banca del Tempo. Un progetto di Spesa Solidale Inclusiva per la città di ArezzoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Spesa solidale per le famiglie in difficoltà da L’araba felice e Gli a-mici invisibiliLe due realtà hanno deciso di affiancare all'impegno quotidiano per gli animali anche quello per le persone più fragili ... luccaindiretta.it È FACILE PARLARE DI DISABILITÀ (SE SAI DAVVERO COME FARLO) Tratto dal libro di Iacopo Melio "Utilizzare parole corrette contribuisce a costruire una società più inclusiva e senza barriere culturali e sociali. Utilizzare parole sbagliate alimenta discrimin - facebook.com facebook