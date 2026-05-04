CISAL Caserta sul masterplan | tempi certi e meritocrazia per il rilancio dell’Agro Aversano 

Il CISAL di Caserta ha sottolineato l'importanza di stabilire tempi certi e di valorizzare la meritocrazia nel progetto di rilancio dell’Agro Aversano. Il masterplan regionale si concentra su interventi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, con richieste specifiche da parte delle parti sociali per la realizzazione concreta di queste iniziative. La discussione riguarda principalmente le modalità di attuazione e i criteri di selezione delle priorità.

Agro Aversano, masterplan regionale tra rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile e richieste di attuazione concreta da parte delle parti sociali. La Regione Campania ha intrapreso un articolato e ambizioso percorso di valorizzazione dell’Agro Aversano, mediante l’elaborazione di un masterplan volto a restituire centralità e prospettiva a un’area di indiscussa rilevanza storica, sociale ed economica nel contesto regionale. Tale iniziativa si inserisce in una più ampia cornice di politiche di riequilibrio territoriale, in linea con gli indirizzi europei in materia di coesione e sviluppo sostenibile, che trovano fondamento nei principi sanciti dalla Unione Europea e nei programmi di rigenerazione integrata già sperimentati in diversi contesti urbani del continente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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