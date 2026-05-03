Agro aversano la Regione vara il masterplan Ora servono tempi certi e meritocrazia

La Regione ha avviato un progetto per valorizzare l’Agro Aversano, un territorio della Campania considerato strategico e complesso. È stato predisposto un masterplan volto a promuovere lo sviluppo economico, sociale e urbanistico dell’area. L’obiettivo è creare un percorso con tempi certi e basato sulla meritocrazia, al fine di rilanciare il territorio e migliorare le sue condizioni.

Un piano ambizioso per rilanciare uno dei territori più complessi e strategici della Campania. La Regione ha avviato un articolato percorso di valorizzazione dell’Agro Aversano attraverso la definizione di un masterplan che punta a restituire centralità economica, sociale e urbanistica all’area.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Agro aversano, la Regione Campania approva il Masterplan: coinvolti 17 ComuniLa Giunta regionale della Regione Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il Masterplan dell’Agro Aversano, dando ufficialmente il... Approvato in giunta regionale il Masterplan per l’Agro Aversano. Villano: “Atto di programmazione che apre una fase di riscatto”Il provvedimento individua un quadro organico di interventi e obiettivi prioritari, orientati alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Agro aversano, la Regione Campania approva il Masterplan: coinvolti 17 Comuni; NAPOLI. Agro Aversano, al via il Programma Integrato di Valorizzazione. Assessore regionale Cuomo: rigenerazione urbana e recupero ecosistemi per area strategica; Regione Campania, via libera ai nuovi Ospedali di Comunità ed alle Case di Comunità; Regione Campania: i nuovi provvedimenti della Giunta, al via intanto il nuovo portale. Agro aversano, la Regione Campania approva il Masterplan: coinvolti 17 ComuniDa Casal di Principe ad Aversa, 17 comuni coinvolti nel piano regionale tra rigenerazione urbana, ambiente e sviluppo sostenibile. Villano: È una parola chiave: riscatto ... casertanews.it Agro Aversano, da Regione via al piano di rilancio: rigenerazione urbana e recupero ecosistemiLa Regione Campania avvia un piano strutturato per il rilancio dell’Agro Aversano, puntando su rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e recupero degli ecosistemi. Con l’approvazione in Giunta ... teleclubitalia.it https://www.tvcampiflegrei.it/masterplan-agro-aversano-ferdinando-palumbo-dalle-promesse-ai-fatti-ora-il-banco-di-prova/ - facebook.com facebook