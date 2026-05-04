E nel giorno, il 4 maggio, in cui ci si celebra la Festa del Patrono San Ciriaco (alle 10.30, in Cattedrale, si terrà la messa officiata dall’arcivescovo monsignor Angelo Spina, in presenza delle autorità), in città cresce l’attesa per la tradizionale consegna delle civiche benemerenze 2026. Se lo scorso anno l’evento si era tenuto in quella piazza della Repubblica in cui oggi s’interviene per il grande cantiere di riqualificazione, quest’anno sarà piazza Cavour a riempirsi di anconetani, famiglie, turisti per applaudire quei "figli" di un’Ancona che splende. Al questore Cesare Capocasa sarà consegnata la principale benemerenza, cioè la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciriachini, sul palco i "figli" della città: medaglia d’oro al questore Capocasa

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