Il questore Cesare Capocasa è il Ciriachino d' Oro 2026 ai Dolphins Ancona la medaglia d' argento

La Giunta comunale di Ancona ha deciso di assegnare il Ciriachino d’Oro 2026 al questore della città. La scelta è stata fatta dopo aver valutato tutte le candidature ricevute, considerando il senso dello Stato e il profilo istituzionale dimostrato dal questore durante il suo incarico. Contestualmente, i Dolphins Ancona hanno ottenuto la medaglia d’argento in una competizione sportiva. La consegna del premio si terrà nei prossimi giorni.

ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha deciso che il Ciriachino d’Oro 2026 verrà assegnato al questore di Ancona Cesare Capocasa, dopo aver analizzato tutte le candidature ricevute, visto «l’altissimo senso dello Stato e l’elevato profilo istituzionale dimostrati alla guida della questura di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Rotary Club Ancona: incontro pubblico con il Questore Cesare Capocasa sulla sicurezza in cittàIl Rotary Club Ancona, nell’ambito del ciclo di incontri “I Martedì di Arcipelago”, promuove un appuntamento aperto alla cittadinanza dedicato a un... Nuovi poliziotti ad Ancona, ad accoglierli il questore Cesare CapocasaAgenti e vice ispettori contribuiranno a rinforzare l’organico nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati, nonché nei servizi di prossimità... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il messaggio Festa della polizia in una scuola; Ancona, presunte condotte moleste in un locale: foglio di via per un uomo; Ancona, maranza, dopo la denuncia don Samuele va in Prefettura: controlli no-stop nella chiesa assediata; Disturba con insistenza i viaggiatori in stazione con continue richieste di denaro: 75enne raggiunto dal Daspo urbano. Il questore Capocasa Ciriachino d'oro: benemerenze d'argento a due dottoresse, un musicista, una società sportiva e il premio alla memoriaANCONA - Ciriachino d'oro al questore Cesare Capocasa e cinque benemerenze d'argento verranno consegnate il 4 maggio, Festa del Patrono San Ciriaco, in piazza Cavour con inizio ... corriereadriatico.it Ancona, presunte condotte moleste in un locale: foglio di via per un uomoFoglio di via obbligatorio dal capoluogo marchigiano, emesso dal Questore Cesare Capocasa, nei confronti di un uomo italiano ... centropagina.it