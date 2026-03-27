Il Rotary Club Ancona ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla sicurezza urbana, inserito nel ciclo di eventi

Il Rotary Club Ancona, nell’ambito del ciclo di incontri “I Martedì di Arcipelago”, promuove un appuntamento aperto alla cittadinanza dedicato a un tema di grande rilevanza per il territorio: la sicurezza urbana. L’incontro si terrà martedì 31 marzo alle ore 19.00, presso il Salone delle Feste del Teatro delle Muse di Ancona. Ospite e relatore sarà il Dott. Cesare Capocasa, Questore di Ancona, che interverrà sul tema:“La sicurezza nella città di Ancona: aspetti di criticità e relativi interventi”. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto diretto tra istituzioni e cittadini su tematiche attuali legate alla sicurezza, alla prevenzione e alla gestione delle criticità urbane. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Rotary Club Ancona: incontro pubblico con il Questore Cesare Capocasa sulla sicurezza in città

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