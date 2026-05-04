Ciriachini d' oro il commento del sindaco Daniele Silvetti | Il riconoscimento per chi ha servito e onorato la città - VIDEO

A Ancona si è svolta la cerimonia di consegna dei Ciriachini d’Oro, con il sindaco presente all’evento. Durante la manifestazione, il primo cittadino ha commentato il valore del riconoscimento rivolto a coloro che hanno servito e onorato la città. La manifestazione ha visto la partecipazione delle autorità e di numerosi cittadini, con momenti dedicati alla consegna dei premi e al ricordo di figure che hanno contribuito alla comunità.

ANCONA – Entra nel vivo la cerimonia della consegna dei Ciriachini d’Oro, con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che a margine della manifestazione ha voluto porre l’accento sull’importanza dei riconoscimenti assegnati. «Un premio per il servizio che tanti cittadini che hanno prestato servizio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Liliana Segre scrive a Daniele Silvetti: «Un riconoscimento meritato e necessario per una capitale globale della cultura»La senatrice invia una lettera al primo cittadino dorico per congratularsi della proclamazione di Ancona a Capitale della Cultura per il 2028 e per... Daniele Silvetti e il 25 aprile: «Ribadito su quali fondamenta regge la nostra democrazia» (VIDEO)ANCONA - Nel discorso odierno sul significato della Festa della Liberazione il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha auspicato una maggior... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ciriachini ai figli illustri, l’oro andrà al questore Capocasa: Ancona nel mio cuore; San Ciriaco, la fiera convince: La prova è stata superata e sarà sempre più ricca; Ancona, Fiera di San Ciriaco, il bilancio è già positivo ma i commercianti protestano sui costi. Ciriachini ai figli illustri, l’oro andrà al questore Capocasa: Ancona nel mio cuore»ANCONA «Il valore della tradizione dei Ciriachini è testimoniato ogni anno sempre di più dal numero delle candidature presentate e dalla cura con cui ... corriereadriatico.it Tutti i Ciriachini, tre alla memoria. Gesta eroiche e attività storicheL’amministrazione comunale, dopo aver comunicato giovedì i Ciriachini d’Oro e d’Argento, ha reso note le benemerenze con Medaglia d’Oro e d’Argento: ecco chi sono gli altri destinatari del riconoscime ... ilrestodelcarlino.it Dal Passetto a piazza Cavour tra cerimonie, corteo e discorsi. Daniele Silvetti: «Qualsiasi sindaco ha il dovere di ribadire questi principi» - facebook.com facebook