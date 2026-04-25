Daniele Silvetti e il 25 aprile | Ribadito su quali fondamenta regge la nostra democrazia VIDEO

Il sindaco di Ancona ha parlato del 25 aprile sottolineando come questa festa rappresenti le basi su cui si fonda la democrazia nel paese. Durante il suo intervento, ha affermato che il coinvolgimento dei cittadini in questa ricorrenza è importante, poiché dovrebbe favorire l’unità e non creare divisioni. La commemorazione si è svolta con un discorso pubblico, nel quale sono stati ricordati i valori della libertà e della resistenza.

ANCONA - Nel discorso odierno sul significato della Festa della Liberazione il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha auspicato una maggior partecipazione dei cittadini a una simile ricorrenza, in quanto questa deve unire e non dividere. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fondi sisma 2022, ad Ancona 73 milioni di euro. Daniele Silvetti: «Progetto che disegnerà il futuro della nostra città» Daniele Silvetti e Marta Paraventi entrano in aula. Tra lacrime e applausi l'ingresso è trionfale (VIDEO)ANCONA - Ingresso trionfale per il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l'assessore alla Cultura Marta Paraventi, di ritorno da Roma, dove la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Rai presenterà i palinsesti 2026-2027 ad Ancona, attese migliaia di persone e centinaia di vip; Porto, milioni bloccati dal Mef. Sindaco Silvetti: Ancona è la più colpita. Le opere vanno fatte davvero; Porto e i milioni vaporizzati, il sindaco Silvetti Siamo molto preoccupati, ne parlerò con Acquaroli. I soldi vanno a chi fa subito le...; Il Comitato utenti Tpl, le proposte: estensione dell'orario notturno e potenziamento dei collegamenti con i quartieri. Festa della Liberazione, gli affondi di Daniele Silvetti: «Si affermarono le ragioni di chi era dalla parte giusta, non di quella sbagliata»Il sindaco di Ancona critico con tutti coloro che male interpretano il significato autentico del 25 aprile, o peggio lo strumentalizzano: «Oggi la città ribadisce di essere antifascista» ... anconatoday.it Daniele Silvetti e il 25 aprile: «Ribadito su quali fondamenta regge la nostra democrazia» (VIDEO)Per il sindaco di Ancona troppo spesso «il dibattito politico annacqua la verità storica, il valore e la solennità di questo giorno» ... anconatoday.it Celebrato il 25 Aprile, 81° anniversario della Liberazione, con la cerimonia di resa degli onori ai caduti in Piazza IV Novembre, con il corteo dal Monumento fino a Piazza Cavour e con gli interventi del Sindaco Daniele Silvetti e di Susanna Florio Segreteria N - facebook.com facebook