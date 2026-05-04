Circoscrizioni Rosace | Reggio Sud al centro del nostro impegno politico

Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sulle elezioni per le presidenze circoscrizionali, con particolare attenzione alla circoscrizione di Reggio Sud. I candidati hanno presentato le proprie esperienze e il loro impegno nei confronti dei territori, mentre le candidature continuano a suscitare interesse tra gli elettori. Il percorso di approfondimento si concentra sui profili dei protagonisti di questa competizione, offrendo un quadro delle diverse realtà presenti sul territorio.

Prosegue il percorso di approfondimento dedicato ai protagonisti della competizione elettorale per le presidenze circoscrizionali, offrendo uno sguardo sui profili e sulle esperienze dei candidati chiamati a rappresentare i territori. Per la presidenza della IV circoscrizione Reggio Sud.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Paduli, Daniele Bonavita: “Trasparenza e dialogo al centro del nostro impegno”Tempo di lettura: 2 minutiIl candidato sindaco Daniele Bonavita interviene sulla vicenda relativa alla fornace e sull’importanza della trasparenza... Reggio: nuove circoscrizioni per ridare voce ai cittadiniLa città di Reggio Calabria si trova al centro di una trasformazione amministrativa che promette di ridisegnare il rapporto tra istituzioni e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comunali, ecco i nomi dei candidati a presidente delle circoscrizioni per il centrosinistra; A Reggio, la sfida nei cinque Municipi. Ecco chi sono; Col centrosinistra sei candidati per cinque posti: i nomi degli aspiranti presidente delle circoscrizioni · ilreggino.it; Elezioni a Reggio Calabria, tutti i candidati alla presidenza della cinque Circoscrizioni. A Reggio, la sfida nei cinque Municipi. Ecco chi sonoCentrodestra e centrosinistra schierano profili esperti per guidare le nuove circoscrizioni. La democrazia di prossimità dopo anni di assenza ... corrieredellacalabria.it Elezioni Comunali Reggio Calabria, alle Circoscrizioni 188 candidati in 12 liste: l’ELENCO completo con TUTTI I NOMISe i candidati al consiglio comunale di Reggio Calabria sono 665 divisi in 21 liste per 4 candidati a Sindaco, i candidati ai consigli delle circoscrizioni della città sono 188, divisi in 12 liste per ... strettoweb.com (02/05/2026) .. Curva Sud Reggio Calabria, in corteo verso il Centro Sportivo Sant'Agata, in occasione di Reggina-Martina Franca, Finale Play-Off Nazionale Under 19.. #UltrasCalabria © - facebook.com facebook